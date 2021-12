Başkan Aslan’dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, engelin bir eksiklik ya da aksaklık olmadığını, bunun bir farklılık olduğunu dile getirerek, “Farklılıklar da her zaman zenginliktir. Bizler tüm bireyler engelli kardeşlerimizin engellerini bir güzellik olarak görüp ona göre davranmalıyız. Engelli kardeşlerimizin engel durumlarını eksiklik görüp onları üzecek tavır ve davranışlardan kaçınmamız lazım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin insani sorumluluğudur. Onların yaşamlarını rahat ve sıkıntısız sürdürebilmeleri için özellikle yerel yönetimlerin, kamunun, mekânları ve alanları düzenleyen tüm düzenleyicilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Engelli kardeşlerimizi doğru anlamak için hepimizin öncelikle anti pati yapması gerekir. Sağlıklı her bireyin şunu net bir şekilde idrak etmesi gerekir. Her an her bireyin bir engellilik durumuyla karşılaşması kesinlikle uzak bir ihtimal değildir. Sağlıklı bir birey olabiliriz ama yarın bir engelimizin olamayacağını kimse garanti edemez. Engelli kardeşlerimizi anlamak için sadece yılın bir gününe hapsetmek doğru bir davranış değildir. Onları her gün hatırlamak ve anlamak için bir farkındalık oluşturmamız gerekmektedir. Onlara eksikliklerini ve engellerini hissettirmeden onlarla beraber yaşamak, eğitim öğretim görmek ve birlikte iş görmek hepimizin insani ve İslam’i sorumluluğudur. Bu minvalde tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum” dedi.