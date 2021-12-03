Başkan Akman’dan özel gereksinimli bireylere özel ziyaret

Toplumun dezavantajlı ve özel gereksinimli bireylerine her konuda destek olan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de onları unutmadı. Bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam koşullarının kolaylaştırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi için özel bir çaba harcayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkati çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak için kutlanan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de onları yalnız bırakmadı.

Doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olan 13 yaşındaki Saim Kılınç’ı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret eden Başkan Akman, ailenin talebi olan özel yapım karyola ve yatak seti hediye etti. Belediye ekipleri, tarafından eve getirilen hasta karyolası kullanıma hazır hale getirilerek aileye teslim edildi. Karyolanın teknik kurulumunun ardından, yeni yatağına alınan Saim Kılınç’ın bundan sonraki hayatında daha rahat edebileceği kaydedildi.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Akman, daha sonra beraberinde bulunan ilgili birim müdürleri ile birlikte Şemsibey, Altıntepe, Abdurrahmangazi ve Dilimli mahallelerinde oturan engellileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye hediye etti. Özel gereksinimli çocukların annelerine de çeşitli hediyeler veren Başkan Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören engelli bir bayanı da ziyaret etti. Başkan Akman, “Bugün Saim Kılınç kardeşimizin daha rahat uyuyabileceği özel yapım karyola ile yatak seti hediye ettik. Bazı kardeşlerimize de ihtiyaç duydukları tekerlekli sandalye hediye ettik” dedi.