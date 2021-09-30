Başkale’de okul servisleri denetlendi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan tüm okul servisleri denetlendi.

GÜNCEL 30.09.2021, 09:35 30.09.2021, 09:42
Başkale’de okul servisleri denetlendi

Başkale ilçesinde okulların açılmasıyla beraber kırsal mahallelerden merkeze öğrenci taşıyan okul servisleri, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Çamlık mevkiinde durduruldu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 2. Jandarma Trafik Timi tarafından durdurulan servis sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Okul taşıt levhası, dur lambası gibi olması gereken donanımlarla emniyet kemeri, maske ve pandemi kurallarına göre oturma düzeni ile servis aracında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilerek, kurallara uymayan öğrenci ve sürücülere uyarılar yapıldı.

Başkale’de taşımalı servis sürücüleri, bu tür denetimlerin sürekli yapılmasının gerekli olduğunu belirterek, jandarma personeli ve devlet yetkililerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

#başkale
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