Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt kimdir?
Van'ın Başkale ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Veysel Bozkurt Türkiye'nin en genç ilçe milli eğitim müdürü oldu.
Türkiye’nin en genç ilçe milli eğitim müdürü olan Veysel Bozkurt, Van’ın Başkale ilçesinde göreve başladı.Van’da çeşitli okullarda öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Veysel Bozkurt, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.
Van’da görev yaptığı dönemlerde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve madde bağımlığı ile mücadele projelerinde koordinatörlük yapan Bozkurt, 30 yaşında Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.Açıklamalarda bulunan Bozkurt, göreve başladığını belirterek, “İlçemizin eğitimine, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha...
Van’da çeşitli okullarda öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Veysel Bozkurt, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Van’da görev yaptığı dönemlerde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve madde bağımlığı ile mücadele projelerinde koordinatörlük yapan Bozkurt, 30 yaşında Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.
Açıklamalarda bulunan Bozkurt, göreve başladığını belirterek, “İlçemizin eğitimine, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi gelecek sunma gayesiyle durmadan çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin" diye konuştu.
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