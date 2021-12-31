Başkale'de 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı
Van'ın Başkale ilçesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı. Sözleşme Başkale Belediyesi Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında yapıldı.
Başkale Belediyesinde çalışan toplam 10 memur ve 16 sözleşmeli memurun 2 yıllık ‘Sosyal Denge Tazminatı’ sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Başkale Belediyesinde düzenlenen imza törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın katıldı.
İmza töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 26 memur ve sözleşmeli personel için en üst limitten sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra Başkan Vekili Asım Solak ve sendika yöneticileri arasında karşılıklı imzalar atıldı.
2022-2023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı yüzde 120 olarak en üst limitten verildi.İHA
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