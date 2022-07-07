Basın Ahlak Esasları 28 Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNCEL 07.07.2022, 15:28
Basın Ahlak Esasları 28 Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi

Yeni düzenlemede yayınlarda çocuk haklarının korunması, her tür ayrımcılığın önlenmesi ve dezenformasyonla mücadele maddeleri öne çıkarken başvuru süresi de değişiyor. Düzenleme ile süreli yayınların basılı nüshalarında olduğu gibi sosyal ağlarında da Basın Ahlak Esaslarına uymaları hedefleniyor. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından en son 1994 yılında belirlenen Basın Ahlak Esasları 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.
 Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde yer alan ve detayları Genel Kurul kararı ile belirlenen Basın Ahlak Esaslarının yürürlüğe giren kanuni düzenlemelere, günümüz şartlarına ve sektörün beklentilerine uygun olarak yeniden yazılmasını kararlaştırdı. Değişiklik teklifi, 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde toplanan BİK Genel Kurulu’nda kabul edildi.
 

Genel Kurul’un 216 sayılı kararıyla kabul edilen Basın Ahlak Esasları, Resmi Gazetenin 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı nüshasında yayımlandı.
 

Yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları, çocuk haklarının korunması, kadın-erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken; cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının gizliliğinin korunması, millî ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündeme gelen konuları başlıklar halinde yeniden ele aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de düzenlemede yer verildi.
 
Daha önce uygulanmasına başlanan gazetelerin internet haber sitelerinin Basın Ahlak Esasları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin kapsam ise genişletildi. Düzenlemeye göre ek gösterge alan gazetelerin sosyal ağ hesaplarının da tıpkı internet haber sitelerinde olduğu gibi benzer sorumlulukları üstlenmesine karar verildi.
 
Şikayet başvuruları 60 gün içinde yapılabilecek
 
Basın Ahlak Esaslarına aykırılık iddiasına dair başvuruların, yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekecek. Yönetim Kurulu’nun resen harekete geçeceği durumlarda da önceden olduğu gibi bu süre geçerli geçerli olacak. İnternet haber siteleri ve sosyal ağ hesaplarıyla ilgili yapılacak başvuruların süre yönünden hesaplanmasında ise ilk yayın tarihi esas alınacak. Şikayetler, BİK internet siteleri üzerinden elektronik başvuru yoluyla da yapılabilecek.
 

Yönetim Kurulu’nun Basın Ahlak Esaslarına yönelik kararları, önceden olduğu gibi 10 gün içinde yargıya taşınabilecek. Yeni düzenleme 216 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği 6 Temmuz 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fiiller hakkında uygulanabilecek.

Vanhaber

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