Başak Yeni Ayı'nda Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Yeni ay etkilerini ülkemizde ve bireysel olarak değerlendirdi. Astroloji ilmini en iyi icra eden isimlerden biri olan Güner, salgını ve ülkede yaşanabilecek gelişmeleri önceden bilmesiyle adını duyurmuştu. İşte haberin detayları..

GÜNCEL 07.09.2021, 17:47 07.09.2021, 17:47
Başak Yeni Ayı'nda Türkiye'yi Neler Bekliyor?

Dinçer sosyal medya hesanbından şöyle duyurdu; ''Uranüs etkili başak yeni ayına doğru hızla gidiyoruz. Devrim,özgürlük, isyan, değişim, sürpriz olumlu değişimler, sağlık alanında sürpriz olumlu gelişmeleri bekleyin.''

#astroloji
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