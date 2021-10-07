Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi kredi kartlarına olan ihtiyacımızı daha da arttırdı. Artık ceplerimizde yük olarak para taşımayı bir kenara bırakarak bir karta hepsini yükleyebiliriz. Peki, şifresini unuttuğumuz banka kartını nasıl kurtarırız?

Banka Kartı Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır

Banka kartları kredi kartları, maaş kartları ve bunlar gibi birçok kartta güvenlik için şifrelere bulunmaktadır. ATM üzerinden işlem yapılırken bu şifre 4 hanelidir. Dijital / mobil bankacılıkta da 6 hanelidir. Ancak bazen bu şifreleri unutabiliriz. Bu noktada da ne yapıldığı son derece önemli.

Kart Şifresi Değiştirme

Banka kartınızın şifresiniz değiştirmeniz için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlarda ilki ve en hızlısı, müşteri hizmetlerini aramanızdır veya internet bankacılığı üzerinden şifre değiştirme yollarını da yapabilirsiniz. ATM üzerinden şifrenizi değiştirmek birkaç dakikanızı alacaktır. Bu noktada ortak ATM’leri kullanabildiğiniz gibi bankanıza ait ATM’yi de kullanabilirsiniz.

ATM Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Kart şifrenizi hatırlamanız durumunda bankanıza ait ATM üzerinden birkaç dakikada şifreyi değiştirmeniz mümkün. Kart şifrenizi hatırlamamanız durumunda da güvenliğiniz için banka şubelerine gitmeniz gerekebilir. Adım adım ATM kart şifresini şu şekilde değiştirebilirsiniz:

Katınızı ATM kart okuyucuya yerleştirin.

İşlemler menüsünü seçin.

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi ilgili alana yazın.

Bu işlemleri yaparak kolayca ATM üzerinden güvenlikle değiştirebilmeniz mümkün.

Mevut Kart Şifreyi Hatırlamıyorsanız B​​​​​​​unları Yapın

Çok fazla banka kartı veya kredi kartına sahipseniz, şifrelerini karıştırmanız, bloke etmeniz veya unutmanız oldukça mümkün. Günümüzde sürekli olarak şifreleri karıştıran ve bloke eden birçok kişi bulunuyor. Bu durumlarda şahsen kimliğiniz, kartınızla birlikte bankaya gidebilirsiniz.

Bankaya gidebilecek zamanınız ve koşunuz bulunmuyorsa, doğrudan bankanızın müşteri temsilcisini arayabilirsiniz. Kartınızın ön ve arka yüzünde yer alan müşteri hizmetleri numarasınız arayabilir veya GOOGLE üzerinden bankanızın iletişim numarasını bulabilirsiniz. Telefonda yapacağınız görüşmeyle birlikte hızlıca şifrenizi değiştirerek, hesabınızı güvene alabilirsiniz