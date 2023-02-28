Bakanlar Hatay'dan duyurdu: 42 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Bu ay sonuna kadar sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız." dedi. Bakan Akar ise 42 bin Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını duyurdu.

GÜNCEL 28.02.2023, 15:54 28.02.2023, 16:01
Bakanlar Hatay'dan duyurdu: 42 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Kırıkhan'daydık, yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay'dayız. 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay'dadır, 11 ilimizdedir. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay’ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik. Bu işleri yapacak arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi.

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

202 BİNA ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI
Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu, Deprem yaşanan 11 ilimiz için çalışmalarını yürüttü, yardımlarını yaptı. Buradaki sağlam yerler inşa edilene kadar da hep birlikte çalışacağız.Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek.Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 202 bin binanın acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Hatay’ımızda 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

"AY SONUNDA SÖZLEŞMELER TAMAMLANACAK"
Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremde 14 milyon insanımızı derinden sarsan depremde yeni inşa çalışmalarının da daha önceki afetlerde olduğu gibi, aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Bu kapsamda birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını, en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre süreci yönetiyor olacağız. Bu ay sonuna kadar sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.

Nurdağı'nda 456, Kilis'te 645, Adıyaman'da 297 yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış yapımları başlanmıştır. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik.

2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da 2663 konutumuzun ihale süreçleri devam etmektedir. Şubat ayında 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız. Niyetimiz önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde konut sözleşmelerimizi, ihaleleri gerçekleştirmek.

"İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER OLDUK"
Burada büyük bir felaketle karşılaştık. İlk günden itibaren tüm devletimiz tek yürek olarak bu mücadeleye başladılar. İşimiz bitmedi, önümüzde daha çok işler olduğunun da farkındayız. Çalışmaların yapılması sırasında Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber oldu. İlk andan itibaren büyük bir azimle, fedakarlıkla çalıştı, çalışmalarını da sürdürüyor. Toplam 57 taburla, Kıbrıs dahil bulabildiğimiz ne varsa personelimizin intikali için gayret gösterdik.

En önemli konu arama-kurtarmaydı. Birçok vatandaşımızın enkazlardan sağ olarak çıkarılmasında yardımcı oldular. TSK olarak neyimiz var neyimiz yok ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalıştık. Banyo, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması için elimizdeki ihtiyaçların hepsini kullandığımızı belirtmek istiyorum. Gençlerimizin eğitimine olabildiğinde katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz.

"GÖNÜLLÜ DÖNDÜLER"
Kahramanmaraş'ta açtığımız sahra hastanemiz de vatandaşlarımıza hizmet sağlıyor. Sosyal tesisleri de açmak suretiyle vatandaşlarımızı müsaade ettik. Hiçbir şekilde Suriye tarafından Türkiye'ye doğru herhangi bir göç olmamıştır. Bunlar gerçekleri yansıtmıyor. Türkiye'ye yerleşmiş Suriyeli kardeşlerimizden yakınını kaybedenlerden kendi vatanına dönmek isteyenlerden 40-50 bini kendi ülkelerine gönüllü olarak döndüler.

Bizim milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz ayakta, bütün bakanlıklarımız... Bu normalleşmeyi sağlamaya yöneldik şimdi. Durumun aciliyetinin ve öneminin farkındayız. Bu yaraları biz saracağız, kimsenin şüphesi olmasın. Karamsarlığa yer yok, tek yürek olarak inşallah bu felaketinden de üstesinden geleceğiz. İnşallah bunları da hep birlikte çalışmak suretiyle üstesinden geleceğiz. Bütün milletimizin başı sağolsun.

Süperhaber

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