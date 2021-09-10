Bakan Yanık, Müjdeyi Verdi! Durumu Olmayan Ailelere Ne Kadar Yardım Yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu kötü olan ailelerin çocukları için müjde verdi. Günden güne kötüleşen ekonomi Türk halkını fazlasıyla ilgili zorlarken, aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta son derece yetersiz kalıyor. Şimdi haberin detaylarında yardım ücretinin ne olacağı ve nerden başvuru yapabileceksiniz bakalım.

GÜNCEL 10.09.2021, 10:57
Bakan Yanık, Müjdeyi Verdi! Durumu Olmayan Ailelere Ne Kadar Yardım Yapılacak?

EKONOMİK SORUNLAR DERİNLEŞİYOR

Türkiye ekonomik çıkmazın eşiğindeyken, hane halkının direği olan anne ve babalar telaş içinde. Çocuklarının eğitim ve okul masraflarını karşılayamayan milyonlar için Bakan Yanık’tan yardım haberi geldi. Bu yardımdan ilk defa haberi olanlar dikkatlice okuyun.

Açıklanan ve ailelere çocuk başına yapılacak ücret nedir?

Çocuk başına 1250 TL hesaba para yatırılacağı açıklandı. Milyonlarca aileyi inanılmaz rahatlatacak olan bu müjdeli haberi okudunuz. Şimdi nasıl başvuru yapabilirsiniz hemen detaylandıralım.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK

E-devlet üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Sosyal ve ekonomik destek (SED) başvurusuna girip, ordan istenen belgeleri sisteme yükleyebilirsiniz. İstenilen belgeler şu şekilde;

Dilekçe,

TC kimlik numarası,

Öğrenci Belgesi

Eylül ayı için bakanlık, mağdur aileler için 170 milyon TL’lik bütçe ayırdı. E-devletten, kimlik numaranızla sorgulatabilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

15 Eylül’e kadar başvurularınızı e-devletten (SED) başvurusuna girip yapabilirsiniz.

#Derya Yanık #ptt
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