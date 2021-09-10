Bakan Yanık, Müjdeyi Verdi! Durumu Olmayan Ailelere Ne Kadar Yardım Yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, maddi durumu kötü olan ailelerin çocukları için müjde verdi. Günden güne kötüleşen ekonomi Türk halkını fazlasıyla ilgili zorlarken, aileler çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta son derece yetersiz kalıyor. Şimdi haberin detaylarında yardım ücretinin ne olacağı ve nerden başvuru yapabileceksiniz bakalım.
EKONOMİK SORUNLAR DERİNLEŞİYOR
Türkiye ekonomik çıkmazın eşiğindeyken, hane halkının direği olan anne ve babalar telaş içinde. Çocuklarının eğitim ve okul masraflarını karşılayamayan milyonlar için Bakan Yanık’tan yardım haberi geldi. Bu yardımdan ilk defa haberi olanlar dikkatlice okuyun.
Açıklanan ve ailelere çocuk başına yapılacak ücret nedir?
Çocuk başına 1250 TL hesaba para yatırılacağı açıklandı. Milyonlarca aileyi inanılmaz rahatlatacak olan bu müjdeli haberi okudunuz. Şimdi nasıl başvuru yapabilirsiniz hemen detaylandıralım.
BAŞVURULAR NASIL OLACAK
Dilekçe,
TC kimlik numarası,
Öğrenci Belgesi
Eylül ayı için bakanlık, mağdur aileler için 170 milyon TL’lik bütçe ayırdı. E-devletten, kimlik numaranızla sorgulatabilirsiniz.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN
15 Eylül’e kadar başvurularınızı e-devletten (SED) başvurusuna girip yapabilirsiniz.
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