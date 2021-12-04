Bakan Yanık: Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu güçlendiriyoruz

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli hakları konusunda ulusal düzeyde güçlü koordinasyon sağlamak için tüm bakanlıkları, ilgili kamu kurumlarını, engelli örgütlerinin üst düzey temsilcilerini bir araya getirme amacını taşıyan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu güçlendireceklerini belirtti. Yanık, 3 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile kurulun, Cumhurbaşkanlığı Sistemi içinde daha etkili işleve bürüneceğini kaydetti. Yanık, kurulun, 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye uygun olarak STK’ların temsil edildiği mekanizma haline gelmesini amaçladıklarını belirterek, "Kurula, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanacağı asli bir işlev kazandırdık" dedi.

'SORUNLAR EN ÜST DÜZEYDE DEĞERLENDİRİLECEK'

Bakan Yanık, yeni genelge ile kurulun, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin konularda mevzuat çalışmaları yapmasını, hak ihlalleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmasını hedeflediklerini kaydetti. Kurulun engelli haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için strateji belgesi ve eylem planları hazırlama, hazırlananlara görüş bildirme görevleri olduğunu belirten Yanık, "Kurulda tüm bakanlıkların ve ülke çapında engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun üst düzey temsilcileri yer alacak. Kurulun işlevsel hale gelmesi ile birlikte engellilik alanındaki sorunlar en üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecek" dedi. DHA