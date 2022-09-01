Bakan Varank: Togg martta satışa çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin otomobili Togg’un önümüzdeki yıl mart ayında satışa çıkarılacağını açıkladı.

GÜNCEL 01.09.2022, 14:51
Bakan Varank: Togg martta satışa çıkacak

Radyo Başakşehir’e konuk olan Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu.

Varank, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını belirterek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını söyledi.

Bakan Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 01 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 5 8
6. Leeds United 5 8
7. Fulham 5 8
8. Southampton 5 7
9. Chelsea 5 7
10. Brentford 5 6
11. Newcastle 5 6
12. M. United 4 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 4 1