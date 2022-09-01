Bakan Varank: Togg martta satışa çıkacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin otomobili Togg’un önümüzdeki yıl mart ayında satışa çıkarılacağını açıkladı.
Radyo Başakşehir’e konuk olan Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulundu.
Varank, Gemlik’te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim’de açılacağını belirterek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart’ta TOGG satışlarının başlayacağını söyledi.
Bakan Varank, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi.
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