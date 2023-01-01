Bakan Soylu Yeni Yıla Van'da Girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla İran sınırındaki, 3 bin 291 rakımlı Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Modüler Üs Bölgesi'nde görev yapan jandarmalarla girdi. Kurban kesimi ve dualarla açılış kurdelesini kesen Bakan Soylu ve beraberindekiler ardından üs bölgesini gezerek brifing aldı. Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.