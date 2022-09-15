Bakan Soylu için geniş güvenlik önlemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Van'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

GÜNCEL 15.09.2022, 09:45 15.09.2022, 10:08
Bakan Soylu için geniş güvenlik önlemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün Van'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Bakan Soylu'nun geçeceği yollardaki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Güzergahda park eden araçlar tek tek çektirilirken, her köşe başına ise zırhlı araç ve polisler konumlandırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi ekipleri ise Bakan Soylu'nun geçeceği alanlarda temizlik ve güzelleştirme çalışmaları yaptı.

WanHaber

#süleyman soylu
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