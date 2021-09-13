Bakan Soylu'dan nikah şahitliği

Bakan soylu Hakkari'ye ziyarette nikah şahitliği yaptı.

GÜNCEL 13.09.2021, 09:26
Bakan Soylu'dan nikah şahitliği

Hakkari'ye giden soylu esnafları ziyaret etti.
Bakan soylu'ya Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali  Çardakçı, İL Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İL Başkanı Apdulmuttalip Özbek, İlçe ve Belediye Başkanları ve partiler eşlik etti.

Belediye ek binasına geçen Soylu, Perihan Babat ve Şenol Oral çiftinin nikah şahidi oldu. 
Soylu, ömür boyu mutluluklar dilediği çifte, birbirini sevmelerini ancak anne ve babalarını daha çok sevmelerinin öğüdünde bulundu.

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