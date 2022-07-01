Bakan Mustafa Varank Van'a geliyor

WanHaber - Haber Merkezi

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu gökyüzü gözlem etkinliklerinin yeni durağı, 3-5 Temmuz'da Van olacak. Van Gölü kıyısında 3-5 Temmuz'da Gökyüzü Şenliği etkinliği düzenlenecek. Etkinlik Türkiye'nin dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının buluşma noktası olacak.

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

BAKAN VARANK DA PROGRAMA KATILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etkinliğin açılış programı kapsamında Van'a geliyor. AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılacağı 2022 Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği Van'da. Tüm halkımız davetlidir. 3 Temmuz 2022 Pazar Saat 17:00 Fidanlık Parkı Edremit/Van" cümlelerine yer verildi.