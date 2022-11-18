Bakan Kurum 'İlk Evim İlk İş Yerim projesi'nin başvuru sayılarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin başvuru sayılarını açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti.

1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu.

Müstakil arsa için 956 bin 79

Müşterek arsa için 220 bin 977başvuru oldu.

İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.

KONUTTA İLK KURALAR ÇEKİLEREK TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım’da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

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