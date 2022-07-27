Bakan Kurum'dan müjde açıklaması! Ağustos ayını işaret etti: '81 ilde başlayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı.

Bakan Kurum, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sosyal konut projelerine imza atılacağını söyleyen Kurum, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir duyuru yapacağını belirtti.

Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacağını da sözlerine ekledi.

Murat Kurum: Büyük bir müjdeyle duyuracağız.

Murat Kurum'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

81 ilin tamamını kapsayacak

"İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız."

Öte yandan Murat Kurum'un diğer açıklamaları ise şöyle:

"Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır. Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu.

Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun; milletin faydasına çözülmeli' dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik.

"Siyaset malzemelesi olarak kullanılmasına üzülüyoruz"

Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz.

Ancak; Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

"Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmeyin"

Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz, suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz.

"Doğrusunu ısrarla anlatacağız"

Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu asla anlatamazsın. Ama biz doğrusunu yine ısrarla anlatacağız.

"Bilindik CHP zihniyetinden vazgeçin"

Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın. Bakın İstanbul'da Türkiye'nin en güzel Basketbol Gelişim Merkezi'ni yapıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldi mühürlemeye kalktı. Ama biz bunlar gibi bahanelere sarılmadık. Ne yaptık? İstanbullu sporcular için, gençlerimiz için projemize devam ettik, ediyoruz."

Ensonhaber