Bakan Koca'dan Düzce depremi ile ilgili açıklama!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem, birçok çevre ilden hissedildi.

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı açıklanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, yaralı sayısına ilişkin bilgilendirme geldi.

Bakan Koca'nın açıklaması

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 35 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

46 vatandaş yaralandı

Yaralılara ilişkin son açıklama ise AFAD'dan geldi. Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ensonhaber