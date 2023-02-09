Bakan Koca: Can kaybı 17 bin 406 oldu
Sağlık Bakanı Koca, yaşanan doğal afette 17 bin 506 kişinin vefat ettiğini, 71 bin 806 vatandaşın ise yaralandığı bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da, devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, yaşanan doğal afette 17 bin 506 kişinin vefat ettiğini, 71 bin 806 vatandaşın ise yaralandığı bilgisini paylaştı.
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