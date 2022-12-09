Bakan Fatih Dönmez’e, kalıcı yaz saati uygulaması soruldu

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında gelen bir soru üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'kalıcı yaz saati uygulaması'yla 9,24 milyar TL tasarruf sağlandığını açıkladı.

GÜNCEL 09.12.2022, 10:57
Bakan Fatih Dönmez’e, kalıcı yaz saati uygulaması soruldu

Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kalıcı hale getirilen 'kalıcı yaz saati' uygulamasına 4 yılı aşkındır devam ediliyor…

Bazılarının ısrarla istemediği uygulama ile hala tasarruf yapılıp, yapılmadığı sorgulanıyor…

'Kalıcı yaz saati uygulamasında tasarruf sağlandı mı?'
Konu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşüldüğü sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

İki milletvekilinin “Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin tasarruf yapıldı mı, yapılmadı mı?” sorusu üzerine Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“9,24 milyar TL tasarruf sağlandı”
“Bildiğiniz gibi 2015 yılında bu karar alınmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile aramızda yapılan protokol bir rapora bağlanmıştı. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda, sabit saat uygulanmasının hem elektrik tüketimi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edildi. Nitekim her yıl da bunun takibi yapıldı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 8 milyar 35 milyon kilovat saat olup bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifede 5,69 milyar TL, üç zamanlı tarife 9,24 milyar TL.”

Bütçeler kabul edildi
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri, yapılan görüşmelerin ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Ensonhaber

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