Bakan Bozdağ'ın talimatıyla Fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa için teknik çalışma başlattı.

GÜNCEL 28.02.2023, 08:57 28.02.2023, 09:02
Bakan Bozdağ'ın talimatıyla Fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor

6 Şubat'ta felakete uyandık...

Türkiye tarihi bir deprem felaketi yaşadı.

22 günü geride bıraktığımız felakette canları yakan, insanları yasa boğan birçok olaya şahitlik ettik.

Fakat bu büyük acıların ortasında devlet millet el ele yaralar sarılmaya çalışılırken ortaya çıkan fırsatçılar, hem Türk halkının acısını ikiye katladı hem de büyük tepkiye neden oldu.

İnsanlar canının derdine düşmüş başlarını sokacak yer ararken temel gıda maddelerine ve kiralara zam üstüne zam geldi.

Felaketi fırsata çevirmeye çalışan fahiş fiyatçılar için yasa hazırlığı

Fahiş fiyat artışı yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası
Bu kapsamda fırsatçılara önlem olarak Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Felaketi fırsata çevirmeye çalışan fahiş fiyatçılar için yasa hazırlığı
Bakan Bozdağ, ağır cezalar öngören düzenleme açıklaması yapmıştı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti.

Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacak, böylesi zamanlarda uygulama imkanı bulacak. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil." açıklamasında bulunmuştu.

Ensonhaber

Yorumlar (1)
Türkiye 6 saat önce
felaketi fırsata çevirenler arasında sizin kurumlarınızda var sayın bakan. Layıkıyla hak edene hak ettiği cezayı vermeniz temennisiyle...
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