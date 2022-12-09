Bakan Bilgin'den milyonların beklediği EYT açıklaması: Ay sonu Meclis'e gelecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede sona gelindi. Yaklaşık 2 milyon kişinin yararlanacağı EYT’de formül de belirlenirken, yaş sınırı olup olmayacağı merak ediliyordu.

Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilse de netlik kazanmayan konu için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde son durumu değerlendirdi.

İşte Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamalarından satır başları:

Bizim görev alanımızda çalışma ilişkileri ilk sırada yer almaktadır. Endüstriyel ilişkilerde, işçi-işveren ilişkisi önemlidir. Biz devlet olarak nerede duruyoruz sorusu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren devlet emekçilerinin hukukunu düzenleyecek tedbirleri almaya gayret etmiştir. Cumhuriyet, herkesin cumhuriyetidir. Çalışanlarını koruyan bir sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır.

Modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Emekçilerin örgütlenmesi onları işverene karşı eşit hale getirecek bir müessese olarak düşünülmüştür. Kanunlarımız bu anlayışla işlev görmektedir. Sendikalaşmayı önemli görüyoruz. Türkiye'de kamuda sendikalaşma oranı yüksek sayılabilir, işçilerimizde oran düşüktür. Yüzde 14 oranı Türkiye'nin geldiği yere oldukça geri anlayıştır. Neden küçük ve orta ölçekli işletmelerde böyledir. Tutucu bir anlayıştır.

"İşçilerin yanındayım"

Tarımsal toplumdan gelen bir zihniyettir. İşletme herhangi bir mülkiyet aracı değildir. Kamusal sorumlulukları vardır. Bu zihniyet dönüşümünün değişmesi lazım. Buna karşı sendikalaşmanın önünü açacak mücadeleyi desteklememiz lazım. Bugünde sendiklaşan işyerlerinde örgütlenen işçilere tavırlar var. Bunlar bana ulaştığı zaman sendika kimliğine bakmam.

Patronunu ararım arattırırım. Hukuka aykırı hangi işlem varsa üzerine giderim,kapatmak da dahil. İşçilerin yanındayım. Hukukun arkasında durmak görevimizdir. Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İşverenlerin iş kolu müraacatında keyfilikler var. Oranlara bakıyor ve örgütlenemez diye ya da örgütlenebilir diye iş kolu değişikliği yapıyor. Bizim belirlediğimiz işyerine biz onu tayin edeceğiz. Buralarda sendikalarımızın yanında duracağız.

Geçtiğimiz dönemde kamu işçileri adına yaptığımız toplu sözleşmeleri barış içinde gerçekleştirdik. İmzaladığımız oran neyse enflasyon farkını verecek şekilde düzenledik. Yemek ücretleri çok düşüktü. 55 liraya çıkardık. 51 lira vergi dışı kalan miktarı. Birçok şeyde müdahale ettik. Doğalgaz vs yardımlarına kadar yeniden düzenledik. Kamu çalışmalarına yaptığımız çalışmanın içinde önemli maddeler vardı. 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi kayıt altına aldık. Meclisin iradesiyle kapsamlı düzenleme yapıldı. 4 meslek grubunu kapsıyordu 6 milyona yakın orana çıkardık. Bu son yıllardaki en köklü sosyal çalışma düzenlemesidir.

Asgari ücret

Geçen sene enflasyon rakamları önemsiz hale getirdi. Aritmetik olarak topladığımız yüzde 80 üzerinde bir artış yaptık. Enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Görüşmeler başladı. Sendikalarımız ve bizim oturduğumuz üçlü masada görüşmeler devam ediyor. Geçen senede yaptırmıştım. Geçtiğimiz ay başında araştırma yaptırdık. Ortalama yüksek çıktı.

8 bin lira üzerinde çıktı. İşveren beklentisi 7 bin lira çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin 7 bin çıktı. Asgari ücretli çalışan yüzde 38. O da küçümsenecek rakam değildir. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değildir. Ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyi farklılaşıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri düzenleyen etki yaratmaktadır. Asgari ücreti en alt ücret diye tanımlıyoruz, üstteki ücreti düzenlediğinin görülmesini ifade etmek isterim.

İşsizlikle mücadele

İstihdam sorunu büyük bir sorundur. İşsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Yüzde 5'in üzerinde büyüme 700 bin istihdam yaratıyor. Bunun dışında bizim elimizde araçlar var. Aktif ve pasif işgücü politikalarıyla destekleyen politikalar izliyoruz. Aktif işgücü politikası, yeni istihdam yaratmak için verilen desteklerdir.

İstismar edilmeyecek şekilde yeniden belirledik. İşsizlik sigortası fonunun desteklediği projeler var. Bununla ilgili çalışmalar yaptırdık. TYP projeleri. Toplum yararına olmayan projelere fon aktarılmadığını belirtmek isterim. Bizim fon kaynaklarımızı iyi yönetmemiz lazım. Burada herhangi bir istismara izin vermiyoruz. Kaynaklarının giderek büyüdüğünü ifade etmek isterim. Kamu kuruluşları için kullanılan fonu takip ediyoruz. Onların da buharlaşmasına asla izin vermem.

EYT'de son durum

'EYT ne oluyor?' diye soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Uzamasının sebeplerini söyleyeyim. Herkesi dinliyoruz. en son odaları dinlemeye başladık. Hep bizim açımızdan ele alınan bir konuydu. Doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. Öyle talepler geliyor ki. Şunu öteleyin diyenler oluyor. Teknik problemler var. 99 öncesi işe girenleri kapsıyor.

O zaman dijital kayıt sistemleri yok. Bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına ulaştığımız zaman, bu ay sonuna kadar getireceğimizi söylemiştim. İnşallah ocak ayına sarkmaz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. 3 tane kriter var. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi çalışma yapmamız lazım. Çalışma bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Asgari ücrette çalışanın yanında duracağız. EYT meselesi aynı kapsayıcılıkta olacaktır.

Sözleşmeli personel düzenlemesi

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde. Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim

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