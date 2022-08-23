Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda sadece bir formül var

ilyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. Dünkü kabine toplantısı sonrasında Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru yönelten A Haber, EYT'ye ilişkin birkaç ipucu aldı. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışma grupları olduğunu, yılbaşına doğru çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

MASADA SADECE BİR FORMÜL VAR

EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin daha önce birkaç formül olduğunu belirtmişti. Bilgin "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi.

AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI NEDİR ANLATIR MISINIZ?

Öte yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu üyeleri ile bir araya gelmişti. Konuyla ilgili EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz sadece Bakan Vedat Bilgin’le görüştük. Bunun ötesinde Türk İş ve AK Parti Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yaklaşık 22 kişilik bir heyetle 8 farklı ilden derneklerin katılımı ile tüm mağdur dernekleri içeren EYT’sinden Aylık Bağlama Oranına (ABO), stajından kadın borçlanmasına kadar hepsinin temsilcisi olan derneklerle EYT platformu adı altında yapmış olduğumuz görüşmelerde hem AK Parti Grubu’nun hem MHP Grubu’ndan net bir şekilde toplumun tümünü kapsayacak çözümleri 2022 yılı sonuna kadar mutlaka iktidar tarafından çözüleceği sözü verildi.

‘DOSYAMIZI BAKAN BEY’E SUNDUK’

Ayın 9’unda yaptığımız görüşmelerde bu oldu. Ayın 10’unda da Bakan Vedat Bilgin ile aynı heyetle tekrar görüşmemiz oldu. Şöyle ki öncekine istinaden kendilerine orada dosyalar verdik ve dosyalar kendilerine takdim edildi. Aynı şekilde Bakan Bey ile yaptığımız görüşmede dosyamızı sunduk. Dosyanın içerisinde platformun daha önce yaptığı çalışma raporları, mağdur kitlenin bize aktardığı bütün sıkıntıların yer aldığı ve bütün derneklerimizin ortak hazırladığı bir rapor doğrultusunda sıkıntılar ve çözüm yolları adı altında hazırladığımız raporu Bakan Bey ve AK Parti, MHP gruplarına sunduk.

Konunun çözümü adına kendilerinden olumlu cevaplar alındı. Şu anda gündemde konuşulan bütün formüllerin çalışmada olmadığı Bakan Bey tarafından bizzat söylendi. Kendileri EYT’lilerin net sayılarının ellerinde olduğunu teknik çalışmaların tamamlanmış olduğunu dile getirdi. Bu sayının 3 milyon civarında olduğunu bunların 2 milyonu SSK statüsünde geri kalanının ise diğerleri olduğunu beyan etti.

Özellikle sosyal devlet, sosyal sorunları çözer mantığıyla bu işin tüm mağduriyetleri kapsayacak şekilde çözüleceğini dile getirdi. Önümüzdeki süreçte sözleşmeli personel konusunda bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin gündeme alınacağını ve 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini bizzat söylediler.

Tamamen şu anda sözleşmeli personel bittikten sonra bu konuyu ele alacaklarını ve çözümün ele alınacağını beyan ettiler. Bizim sunduğumuz çalışma raporları da buna dahildir. Biz bu görüşmeleri çok olumlu buluyoruz. Hem AK Parti hem MHP grubunun çözüm konusunda attığı adımları önemsiyoruz. Bakan Beyin de yaptığı beyanatı taktirle karşılıyoruz.”

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT'li olarak adlandırılıyor.

Haber7