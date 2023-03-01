Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?

EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih, milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Mart ayında hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek. Peki, EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASININ ARDINDAN BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başlayacak.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

Başvurularla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." dedi.

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE ALINACAK

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.

Süperhaber