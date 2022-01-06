Bahçesaray Kaymakamı şehit ailelerini ziyaret etti
Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile birlikte ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında ailelerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Kaymakam Kundakçı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti. İHA
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