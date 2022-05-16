Ay tutulması Van'dan görüntülendi
Van’da etkileyici astronomik olaylar arasında yer alan ve milyonlarca kişinin ilgisini gökyüzüne çeviren 'Ay tutulması', bulutlu havaya rağmen gökyüzünde eşsiz bir şölen sundu.
Van semalarında 2022 yılının ilk Ay tutulması gözlemlendi. Heyecan verici gökyüzü olaylarından olan Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya’dan 367 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Van’ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu kırsal bölgede gökyüzünde gözlemlenen Ay, bulutlu havaya rağmen gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu. İHA
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|37
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|37
|58
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|37
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|52
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|37
|51
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|37
|51
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|50
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|37
|50
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|37
|47
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|37
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|37
|43
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|37
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|37
|28
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|Takımlar
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|P
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|35
|67
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|67
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|35
|49
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|48
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|48
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|35
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|13. Denizlispor
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|35
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|O
|P
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|90
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|36
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|4. Tottenham
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