Ay tutulması Van'dan görüntülendi

Van semalarında 2022 yılının ilk Ay tutulması gözlemlendi. Heyecan verici gökyüzü olaylarından olan Ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünya’dan 367 bin kilometre uzaklıktaki Ay, Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu. Van’ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu kırsal bölgede gökyüzünde gözlemlenen Ay, bulutlu havaya rağmen gökyüzü meraklılarına doyumsuz bir manzara sundu. İHA