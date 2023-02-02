Avukat Gülçin Yapıcı'dan Mete Durna olayıyla ilgili skandal paylaşım!

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla top oynayan 9 yaşındaki Emir Mete Durna, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 ekiplerine haber verilmesi üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil olarak ameliyata alınan Durna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KÖPEK KUYRUĞUNU SALLIYOR, ÇOK UYSAL"

Son günlerde peş peşe köpek saldırıları ve ölüm haberleri gelirken Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı'dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Yapıcı, Van'da Mete Durna'yı öldüren köpeğin üzerinde kan olmadığını, köpeğin çok uysal olduğunu ve kuyruğunu salladığını söyledi.

Avukat Yapıcı paylaşımında "Van'da cocukcağızı öldürdüğü iddia edilen köpek çok uysal kuyruğunu sallıyor kan bile yok. Bu işte başka bir iş var. @VanEmniyet'in hayvanın yaptığına dair bir delil bulunup bulunmadığını açıklaması gerekmektedir. Olmadığına inanıyor ve bu sebeple köpeği sahiplenmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

AVUKATA TEPKİ YAĞDI

9 yaşındaki çocuğun ölümünün hemen ardından Avukat Gülçin Yapıcı'dan gelen bu paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı. Yapıcı'yı etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Allah akıl fikir versin, yazık" yorumunda bulundu. Haber7