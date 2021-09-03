AVM'lere Girişte PCR Testi Zorunluluğu Mu Geldi? Aşı Olmayan Vatandaşlara Cezai Uygulamalar Neler?
Son zamanlarda artan vaka oranları korkutuyor. Artan vaka sayılarını kontrol altına almak adına yeni önlemler mi geliyor? Kalabalık halk toplulukların bulunduğu Avm'lerde PCR testi zorunlu mu oluyor? Aşı olmayanlar Avm'lere alınmayacak mı? İşte detaylar..
AVM'LERDE AŞI VEYA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
AVM'lerde şuanda aşı zorunluluğu henüz yok. Fakat vaka sayılarında beklenen düşüşün olmaması nedeniyle böyle bir zorunluluğun gelebileceği düşünülüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirileceği için vakaların daha da artacağından endişe ediliyor.
AVM'LERDE AŞI ZORUNLU OLACAK MI? MASADA OLAN KONULAR ŞÖYLE:
- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.
- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.
- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.
Kaynak:türkgün
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