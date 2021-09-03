AVM'lere Girişte PCR Testi Zorunluluğu Mu Geldi? Aşı Olmayan Vatandaşlara Cezai Uygulamalar Neler?

AVM'LERDE AŞI VEYA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

AVM'lerde şuanda aşı zorunluluğu henüz yok. Fakat vaka sayılarında beklenen düşüşün olmaması nedeniyle böyle bir zorunluluğun gelebileceği düşünülüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirileceği için vakaların daha da artacağından endişe ediliyor.

AVM'LERDE AŞI ZORUNLU OLACAK MI? MASADA OLAN KONULAR ŞÖYLE:

- Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM’lerin de bu kapsama alınması bulunuyor.

- Parasız yapılacak PCR testlerinin, bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor.

- Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafeler ile kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor.

- Toplantılarda, kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ‘ikili’ uygulamalar öngörülüyor.

Kaynak:türkgün