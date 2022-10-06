Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

20 Yaşını tamamlayan erkekler, mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de belirlenen celp dönemlerinde olur. Araştırılan sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.

CELP VE SEVK DÖNEMİ NEDİR?

Askeri terim olarak celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını dolmuş ve herhangi bir mazereti yoksa erkeklerin askere gitmesi zorunludur.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı, 2022 Kasım duyurusunda askerlik celp tarihleri hakkında bilgi verdi. Seçim ve sınıflandırma (askerlik yerleri) sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde belli olacak. Askerler e-Devlet üzerinden sonuçları görebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB'nin duyurduğu askerlik sevk tarihleri;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup) 10 Kasım 2022

Er (2. Grup) 8 Aralık 2022

Er (3. Grup) 5 Ocak 2023

Tgrt Haber