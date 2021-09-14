Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 373 bin lira para takıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yapılan düğünde yinen yüksek miktarda para takılırken, fazla miktarda ise altın takıldı.
Damada 373 bin lira para takıldı. Geline ise 1 kiloya yakın altın takıldı. İhtişamlı görüntülere sahip olan düğün eğlenceler ve yoğun katılım ile sona erdi.
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