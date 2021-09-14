Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 373 bin lira para takıldı

Şırnak Beytüşşebap Boğazöğren köyünde yapılan düğün 2 gün 2 gece sürdü. Düğünde 1 kilo altın takılırken ,373 bin lira para takıldı.Düğüne ülkenin dört bir yanından davetliler katıldı.

Damada 373 bin lira para takıldı. Geline ise 1 kiloya yakın altın takıldı. İhtişamlı görüntülere sahip olan düğün eğlenceler ve yoğun katılım ile sona erdi.