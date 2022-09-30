Artık e-devlet'ten yapılacak! Bakan Kirişçi duyurdu: Bu geceden itibaren hizmete alınıyor

E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni uygulamanın bu geceden itibaren başlayacağını duyurdu.

2 MİLYON ÇİFTÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bakan Krişçi, "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz." dedi.

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