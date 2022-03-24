Arkadaşlık hizmetlerinde iletişim kurarken her şeyi mahvetmemek

Bir kişinin ilk izlenimi çok önemlidir. Gerçek bir buluşmadan ya da çevrimiçi bir arkadaşlıktan bahsediyor olmamız önemli değil. Her durumda, çok şey ilk eylemlerinize ve sözlerinize bağlıdır. Bazen dikkatsiz bir eylem veya kelime, tüm çabalarınızı tamamen ortadan kaldırabilir.

Çevrimiçi arkadaşlık hizmetlerinde, kendinizi düzgün bir şekilde sunma ve iyi bir izlenim bırakma becerisi özellikle önemlidir. Ve her şeyi nasıl mahvetmeyeceğinize dair bazı faydalı ipuçları vererek bu konuda size biraz yardımcı olmaya karar verdik. İnanın, ilk bakışta bariz görünen şeyler bile bazen her şeyi kökten değiştirir!

Bir arkadaşlık sitesinde kaçınılması gereken ifadeler

Profiliniz mini bir biyografinizdir. ilk etapta buna göre derecelendirileceksiniz. Bu nedenle, hesabınızdaki zorunlu alanları doldurma konusunda daha ciddi olmaya çalışın ve kendinizden doğru bir şekilde bahsedin.

İşte profile hiç yazmamak daha iyi olan küçük bir ifade listesi:

“Seyahat etmeyi, filmleri ve müziği seviyorum”

Bu o kadar sıradan ve sıkıcı bir ilgi alanı ki, uzun zamandır kimse buna dikkat etmiyor. Muhtemelen daha özgün ilgi alanlarınız ve hobileriniz vardır. Öyleyse bunlardan bahsedin. Herkes gibi olmaya gerek yok!

“Sadece meraktan buradayım”

Bir arkadaşlık sitesindeki mevcudiyetinden utanan bir insan kategorisi var. Buraya sadece meraktan için geldiklerini söylüyorlar fakat aslında bir ruh eşi bulmayı hayal ediyorlar. Ancak, arkadaşlık sitesinde herhangi bir özel hedefinizin olmadığını “kafaya” yazarsanız, otomatik olarak birçok olası tanışmadan kendinizden uzaklaştırırsınız. Böyle bir şey yazmamak en iyisi.

“Sapıklar, aptallar ve kıt kişiler, rahatsız etmeyin lütfen”

İlk bakışta, her şey oldukça mantıklı. Ve birçok kız, popüler sitelere ve uygulamalara bağlı erkeklerin çok spesifik olabileceğini kabul edecektir. Ancak profilinizde böyle bir ifade bırakarak, başkalarını sadece bu tür insanların size yazdığı fikrine yönlendiriyorsunuz.

“..... olacak bir erkek arıyorum”, “Bence bir adamda olması gereken…”

Kızlar arasında bu ifade çok popüler. "bir erkekte olması gereken" görüşü çok iticidir. Ayrıca zengin, sevecen ve ciddi de dahil olmak üzere çeşitli erkekleri iter. Aklı başında kim sürekli bir şeyler borçlu olduğun biriyle birlikte olmak ister? Böyle şeyler yazmayın, bir şeyler kendiliğinden gelecektir.

“Sadece ciddi ilişkiler ile ilgileniyorum”

Yine, ilk bakışta, her şey çok mantıklı — hemen niyetinizin ciddiyetini belirtiyorsunuz. Ancak, arkadaşlık sitelerinde tam olarak neye ihtiyacı olduğunun tam olarak farkında olmayan birçok insan olduğunu anlamalısınız. Kategorik oluşunuz, potansiyel olarak ideal bir partneri korkutup kaçırabilir. Gerçekten ciddi bir ilişki arıyorsanız, ilk tanışma ve iletişimden sonra kişiye bu konuda bilgi vermeniz daha doğru olur.

Peki ya profil fotoğrafı?

Çocukluğumuzdan beri insanları dış görünüşlerine göre yargılamamamız öğretilse de, içgüdüsel olarak buna hala dikkat ediyoruz. Hele internette daha fazla. Profil fotoğrafınız arama kartınızdır. Ve başarılı bir arkadaşlık olasılığındaki rolü fazla tahmin edilemez.

Arkadaşlık sitelerine koymamanızı şiddetle tavsiye ettiğimiz birkaç fotoğraf türü vardır:

Metres/ Dost gibi göründüğünüz fotoğraflar

Görünüşünüzün tüm noktalarını ortaya koyan fotoğraflar gerçekten dikkat çekiyor. Ancak güzel bir resmin arkasında diğerleri bir ilişki beklentisi görmezler. Fotoğraflarınız sevimli ve çekici olmalı fakat kışkırtıcı ve aşırı cinsellik içermemelidir.

Çok fazla düzenlenmiş ve dahası profesyonel olmayan fotoğraflar

“Parlak” bir fotoğrafın peşinde, birçok kişi (özellikle kızlar) çok tartışmalı adımlar atıyor — fotoğraflarını tanınmayacak şekilde düzenliyorlar. Tabii ki, bir sivilceyi "silmek" veya dağınık bir saç telini "düzeltmek" yanlış bir şey değildir. Ama iş figürü, yüz hatlarını, saçı ve göz rengini değiştirmeye gelirse — bu tamamen başka bir tartışma. Ve sizi tamamen farklı bir insan yapan her türlü mobil uygulama akıllı telefonunuzdan kalıcı olarak kaldırılmalıdır.

Arkadaş veya aile ile fotoğraf

Arkadaşlık sitesindeki bir kişi sizi görmek istiyor, sevdiklerinizi değil. Bu sadece dikkatlerini dağıtacaktır. Hatta bazıları olumsuz bile bulunabilir. Bir arkadaşlık sitesinde annesinin ve babasının kollarında otuz yaşında bir adam garip görünecektir. Ve de aynı şekilde arkadaşlarıyla birlikte sarhoş bir adam.

Peki ne tür fotoğraflar koymalı?

Yarım boy portreler ve tam boy portreler, sevdiğiniz şeyi yaptığınız çekimler, evcil hayvan ile olan fotoğraflar. Duyguları olan fotoğrafları seçin — neşe, sürpriz, merak. Çekiminiz ne kadar “canlı” ve doğal olursa o kadar iyidir!

Her şeyi masaya yatırın ve görüntülü sohbetleri kullanın

Çoğu arkadaşlık site ve uygulama kullanıcısı için sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Düşünmek ve hazırlanmak için çok fazla zaman harcarlar ve gerçekten arkadaşlık için çok az zaman harcarlar. Haftalarca bir profil doldurup binlerce fotoğrafın içinden geçen insanlar var. Ve bu bazen o kadar yorucu bir süreçtir ki tanışma için hiçbir güç ve arzu kalmaz. Ne yapmalı?

Tavsiyemiz:çevrimiçi görüntülü sohbetleri kullanın!

Görüntülü sohbet — tamamen rastgele bir kullanıcıyla görüntülü iletişim yoluyla bağlandığınız ve herhangi bir konuda sohbet etmenize olanak tanıyan bir site veya uygulamadır. Uzun uzadıya kayıt olma, fotoğraf seçimi, sonsuz kaydırma ve diğer şeyler yoktur. Sadece "Başlat" seçeneğine tıklıyorsunuz ve bir anda ilginç bir insanla tanışıyorsunuz.

Hangi görüntülü sohbeti seçmeli? Her şey tercihlerinize bağlı. Özellikle ilginç olan birkaçını önerebiliriz:

Hippo — dünya çapında 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren arkadaşlık amaçlı popüler bir görüntülü sohbet. Başka bir deyişle, neredeyse tüm dünyada.

OmeTV — minimalist ama oldukça kullanışlı bir görüntülü sohbet. Kullanıcılara cinsiyet ve coğrafi filtrelerin yanı sıra seçilen dilde mesajlar için yerleşik bir otomatik çeviri özelliği sunar.

Nowchat — iPhone için basit bir görüntülü sohbet. Üstelik oldukça yüksek kullanıcı değerlendirme ile. Ortalama puanı — 5 üzerinden 4,5 mümkündür.

CooMeet — birçok açıdan benzersiz çevrimiçi görüntülü sohbet. CooMeet, spesifik bir cinsiyet filtresi kullanır ve erkekleri yalnızca kızlarla bağlar. Ve asla hata yapmaz. Özellikle — birçok açıdan benzersiz çevrimiçi görüntülü sohbet. CooMeet, spesifik bir cinsiyet filtresi kullanır ve erkekleri yalnızca kızlarla bağlar. Ve asla hata yapmaz. Özellikle https://coomeet.chat/tr adresinden kayıt olurken her kızın bilgilerinin doğrulanması sayesinde.

Bazoocam — birkaç ilginç özelliğe sahip klasik bir görüntülü sohbet. İlk olarak, bu özellikler diğer katılımcılarla oynanabilecek çevrimiçi mini oyunlardır. İkincisi, birçok izleyici ile video akış işlevi.

Herhangi bir çevrimiçi görüntülü sohbeti seçin ve keyifle tanışmaya başlayın. Bu formatı daha önce kullanmadıysanız, şiddetle tavsiye ediyoruz! Klasik arkadaşlık hizmetlerinden çok farklıdır. Kesinlikle beğeneceksiniz!

Nihai tavsiye

Gerçek hayatta olduğu gibi internette de kendiniz olmaya çalışın. Hangi hizmeti kullandığınız, arkadaşlık hedeflerinizin ne olduğu, potansiyel bir partner için ne kadar talepkar olduğunuz önemli değil — kendiniz olun! Kendiniz için biyografi gerçekleri ve gerçek dışı hikayeler uydurmaya gerek yok, fotoğraflarınızı tanınmayacak şekilde “photoshop” yapmaya ve gerçekte olmadığınız kişi olmaya çalışmanıza gerek yok.

Dürüst olmak gerekirse — en kalitelisi. Ve ilk tanışmadan anlaşılıyor. Özellikle partnerinizle neredeyse gerçek hayattaki gibi yüz yüze iletişim kurduğunuz çevrimiçi görüntülü sohbetlerde.