Ardahan'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından dolayı okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi..

Kaynak:Bölge Gündem