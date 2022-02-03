Aracına bulduğu icatla çok konuşulan vatandaş
Erzurumda aracına bulduğu çözümle görenleri hayran bırakan Taner Sarı sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Taner Sarı isimli vatandaş 1989 model aracının cam kolu kırılınca soğuk havada açık olan camını kapatamadı.
Bunun üzerine pense ile camını kapatmaya çalışan Sarı bunda çözüm bulamayınca aracında bulunan şarjlı matkap ile camı kapatmayı denedi. O anları cep telefonu ile kaydeden Sarı, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği video görenleri gülümsetti.
Bulduğu çözümü anlatan Taner Sarı, kış mevsiminde açık kalan camına acil bir çözüm ararken bu fikri bulduğunu ifade ederek, “Bu araç 1989 model dolayısıyla araçta parça kırılmaları yaşanabiliyor.
Dün aracımın cam kolu kırıldı. Açık vaziyette kaldı. Kış mevsimini yaşıyoruz. Acilen çözüm üretmem gerekiyordu. Ben de öncelikle pense ile denedim. Uğraştım ama olmadı. Sonra şarjlı matkap fikri aklıma geldi ve denedim. Güzel bir çözüm oldu” dedi.
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