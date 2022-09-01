Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları 28 ayın en uzun düşüşünü yaşıyor. Petrol fiyatlarında düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira benzinde ise 1 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında son 28 ayın en uzun düşüşü yaşanırken, benzin ve motorine kallavi indirim geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira, benzinin litre fiyatında ise 1 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.

Gelen indirimin pompaya yansıyacağı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Brent petroldeki düşüşle birlikte benzinin litresine 1 lira 04 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

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