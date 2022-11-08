Araç sahipleri dikkat 1 Aralık'ta başlıyor! 846 TL cezası var

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir.

GÜNCEL 08.11.2022, 09:17
Araç sahipleri dikkat 1 Aralık'ta başlıyor! 846 TL cezası var

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar.

Hava sıcaklıkları ve iklim şartlarına bağlı olarak il valilikleri bu süreleri erkene ya da gece çekebilirken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere ve araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

“846 TL CEZASI VAR”
Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

“PATİNAJ ZİNCİRİ KULLANILMASI KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ”
Patinaj lastiğinin kış lastiği yerine geçmediğini ifade eden Fevzi Apaydın, "Kış lastiğinin derinliği kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm’den az olamaz. Öte yandan patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Havanın soğuması ile normal lastikler sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Kış lastikleri ise özel hamuru ve yüksek silika oranı sayesinde 7 derecenin altında da yumuşaklığını ve dayanıklılığını korur. Damarlı sırt yapısı ve derin dişleri sayesinde erimiş karlı ve çamurlu suyu daha iyi tahliye eder. Kış lastiği, kış şartlarında daha emniyetli sürüş sağlar ve daha kısa mesafede durur" diye konuştu.

“CEZA ÜCRETİ 1 OCAK’TAN İTİBAREN ARTACAK”
Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Apaydın ayrıca, şöyle konuştu:

"*Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

*Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

*Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

*Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

*Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür." 

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.İHA

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