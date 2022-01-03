Araç muayenelerinde yeni tarife belli oldu! 2022
Ocak ayına girmemiz ile birlikte 2022 araç muayene tarifesinin yeni ücreti de değişti.
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen muayene ücretleri KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.
YÜZDE 36 ORANINDA ZAM YAPILDI
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
GÜNCEL ÜCRETLER
Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya,
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya,
Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
kaynak:en son haberler
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