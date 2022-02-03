Antalya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GAZİPAŞA İLÇESİNE 136 KİLOMETRE MESAFEDE

Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisi aktarıldı.

OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

Deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Deprem sonrası; Antalya İl AFAD, Mersin İl AFAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik bir çok paylaşım gerçekleştirildi.

KANDİLLİ DE 5,1 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.1, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahada durumu takip ettiklerini ifade ederek Akdeniz'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Antalya ve Mersin'de ambulans servislerine herhangi bir başvuru olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, saat 00.03'te Akdeniz'de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini, Antalya ve Mersin'de de hissedildiğini belirterek: "İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır." değerlendirmelerinde bulundu.

Sahada durumu takip ettiklerini bildiren Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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