Ankara Van Vakfından deprem bölgesine yardım

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma ve ölümlere neden oldu. Büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgesine Türkiye'nin her yerinden yardım gitmeye devam ediyor. Ankara Vanlılar Vakfı Başkanı iş insanı Servet Yenitürk, bir tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi. Van depremini yaşayan kişilerden biri olan Yenitürk, depremi en iyi anlayanlardan biri olduklarını ve depremzedeler için harekete geçtiklerini söyledi. Ankara'daki Vanlı iş insanlarının desteğiyle hazırladıkları bir yardım tırını deprem bölgesine gönderen Yenitürk, yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili WanHaber'e konuşan Servet Yenitürk, "Ankara Vanlılar Vakfımız ile Yenimet Tıp Merkezinin çalışmaları sonucu gıda, giyim, ısınma, ilaç ve suların olduğu bir tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdik. Bu yardımı ben organize etmiş olabilirim ama bir çok arkadaşımızda katkıda bulundu. Güven Holding sahipleri Gürkan ve Hayrettin kardeşlerimiz, Kocalar Tesislerinin sahibi Muhsin Koca, Avos Grubunun sahibi Salman kardeşimiz, Paulmark Grubundan İhsan Kayatürk, H. Naci Necipoğlu, Cengiz Bozkurt, Av. Sezar ve Serdar kardeşimiz, Mehmet Babur, Ömer Baran, Erol Baykara ve Şahap Başıbüyük gibi destekçilerimizle yardım tırımızı hazırladık. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı. WanHaber