Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi

Van’da 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNCEL 06.08.2022, 08:35
Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaz konserleri bünyesinde 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan programın yeni tarih ve saati resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

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14. M. United 0 0
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