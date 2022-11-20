Ali Babacan ile Mehmet Şimşek kulisleri hareketlendirdi
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikâhında DEVA Partili ve AK Partililer bir araya geldi.
Eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AK Partili eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek nikaha katılıp DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı.
Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikâh şahitliği yapmalarının "Şimşek DEVA Partisi yolunda mı" yönündeki kulis bilgilerinin ardından gelmesi dikkati çekti.
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