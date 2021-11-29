Akıllı telefon kullanım yaşı 3’e düştü
Almanya'da yapılan bir ankete göre ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon satın aldığı yaş 3'e kadar indi.
Son yıllarda akıllı telefon kullanımı oldukça arttı, ancak bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor.
Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov’un son anketine göre, akıllı telefon kullanım yaşı Almanya'da da giderek daha da düşüyor.
3 YAŞA KADAR İNDİ
Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3-5 yaş dilimindeki çocuklarına akıllı telefon kullandırmaya sıcak baktığını söylüyor. Üstelik bu katılımcıların çoğu, 3 yaşında çocuklarına bir akıllı telefon aldığını söylüyor.
Araştırmaya katılan anne ve babaların yarısı ise 6-11 yaşındaki çocukların akıllı telefon kullanmasını normal buluyor.
Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36'sı ise akıllı telefon için çocuğunun biraz daha büyümesini bekliyor ve ilk akıllı telefon için 12-14 yaşın uygun olduğunu düşünüyor.
YouGov anketine göre, ebeveynlerin yüzde 80'den fazlası, 0-14 yaşlarındaki çocuklarının hangi akıllı telefon hizmetini ne kadar kullandığı yönünde bilgi ve kontrol sahibi olduğunu belirtiyor.
YouGov’un araştırmasına katılan 15-17 yaş çocuk sahibi ebeveynlerin yüzde 62'si ise çocuğunun akıllı telefonla neleri kullandığına dair nadiren bilgi sahibi olduğunu söylüyor.
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