AK Parti'li Elitaş duyurdu: İşçi ve memurlara vergi istisnası geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: İşçi ve memur toplam 18.5 milyon çalışan için asgari ücret kadar vergi istisnası geliyor. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, asgari ücretle ilgili düzenlemeleri de içeren yasa teklifi komisyonda görüşülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları istişare hakkında bilgi verdi. Asgari ücretle ilgili teklifin maddelerinde yeni düzenlemeler yapılacağını belirten Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızla yaptığımız istişare sonucunda bunun, tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçiyi kapsayacak şekilde, asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önergeyi milletvekili arkadaşlarımız imzaya açtılar. Brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak. 8 milyon 900 bin asgari ücretli bu kapsamda değerlendirilecek. Bunun maliyeti 17,5 milyar lira olacak" dedi.

Elitaş, bu düzenlemenin tüm işçilere uygulanması halinde, 15,3 milyon kişi için toplam maliyetin 31,1 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirterek, "Sigorta pirimi hariç, sadece vazgeçilen gelir vergisi bu tutar. 3,2 milyon da memur var. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon lira. Arkadaşlarımızın vereceği önerge, 37 milyar 600 milyon liralık bir maliyeti kapsayacak" diye konuştu.

Mustafa Elitaş, teklife ilişkin 2 önerge sunacaklarını belirterek, bunlardan birinin gelir vergisi istisnası, diğerinin damga vergisine ilişkin olacağını söyledi. Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçildi.