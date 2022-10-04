AK Parti'den 84 milyona çağrı: Çarşamba günü herkes ekran başına

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup toplantısının tarihi mücadele için yeni bir aşama olacağını söyleyerek çağrıda bulundu.

Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.

Çarşamba günü herkesi ekran başına davet eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısı çarşamba günü saat 18:00'de.

Süperhaber