Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Van’a geliyor

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Van’a gelecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak Van Valiliği’ni ziyaret edecek.

Bakan Yanık, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Van il Başkanlığı, Sevgi Evleri ziyaretinin ardından, Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu buluşmasına katılacak.

Bakan Yanık, son olarak 15 Temmuz Konulu Resim Sergisi ve Kooperatif Sergisi standlarını gezecek. Van Bölge Gazetesi