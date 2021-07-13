Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Van’a geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Van’a geliyor.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Van’a gelecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak Van Valiliği’ni ziyaret edecek.
Bakan Yanık, son olarak 15 Temmuz Konulu Resim Sergisi ve Kooperatif Sergisi standlarını gezecek. Van Bölge Gazetesi
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