Ahmet Bayram'a yeni görev!

Genel Başkanlığını tecrübeli gazeteci Ufuk Bulut'un üstlendiği Bağımsız Medya ve Gazeteciler Derneği'nin Van İl Başkanlığı görevine Van Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, Gazeteci Yazar Ahmet Bayram getirildi.

Atama kararıyla ilgili konuşan Bağımsız Medya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ufuk Bulut, derneğin Yurt genelinde yapılanmaya hız verdiğini ve bu doğrultuda Van'a tecrübeli bir ismin atandığını belirtti.

Başkan Bulut, "Uzun süredir Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizle yaptığımız araştırmalarımız, inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Van İl Başkanlığına Ahmet Bayram üzerinde karar kıldık. Ayrıca bu görevi devdi ettiğimiz İl Başkanımız ile yol yürüyecek yönetim kurulu üyeleri; Hikmetullah Yetkin, Eyşan Yetkin, Yunus Tuğrul, Erhan Ağurlu, Recep Dağ ve Nazlı Timur'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime başarı dileklerini de ileten Genel Başkan Bulut, "İl Başkanımızın Van“da başarılı işler yapacağına yürekten inanıyorum. Eminim ki; Van ve ilçelerindeki Gazeteci meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olacak ve bu çatı altında başarılı işler yapacaklardır" diye konuştu.

Bağımsız Medya ve Gazeteciler Derneği Van İl Başkanı Ahmet Bayram ise, "Öncelikle bu görevi bizlere layık gören başta Genel Başkanımız Ufuk Bulut olmak üzere tüm Genel Merkez Yönetim Kuruluna şükranlarımı sunuyorum. İsminden de anlaşıldığı üzere 'Bağımsızlık' olmazsa olmazımız olacak. Van'da meslektaşlarımızın ayrı ayrı sorun ve sıkıntıları var. İnşallah bunlarla Genel Başkanımız öncülüğünde yakından ilgileneceğiz. Allah bizleri bu yolda kimseye mahcup etmesin. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.