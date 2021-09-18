Afganistan Tamamen Çıkmaza Girdi!

Kötü hayat şartları ve kötü ekonomisiyle, dünyanın geri kalmış ülkelerinden olan Afganistan'da savaş bitmek bilmiyor. Git gide daha da karışmakta olan Afganistan'da son durumlar nedir bakalım.

GÜNCEL 18.09.2021, 13:59
Afganistan Tamamen Çıkmaza Girdi!

Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayan noktada olan, Afganistan kentlerinden olan Calalabad'da 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ülke tamamen karışmaya başladı.

Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayan noktada olan, Afganistan kentlerinden olan Calalabad'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentin üç ayrı yerleşkesinde üst üste organize edilen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Taliban güçlerinin de içlerinde bulunduğu 19 kişi ve civarda bulunan çocuklar ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre saldırı Taliban terör örgütüne yönelik düzenlenmiş ve olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

Şu ana değin saldırıları üstlenen olmamıştır. 

#afganistan
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