Afganistan Tamamen Çıkmaza Girdi!

Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayan noktada olan, Afganistan kentlerinden olan Calalabad'da 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeye tamamen hakim olmasının ardından ülke tamamen karışmaya başladı.

Afganistan ve Pakistan'ı birbirine bağlayan noktada olan, Afganistan kentlerinden olan Calalabad'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentin üç ayrı yerleşkesinde üst üste organize edilen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Taliban güçlerinin de içlerinde bulunduğu 19 kişi ve civarda bulunan çocuklar ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının iddialarına göre saldırı Taliban terör örgütüne yönelik düzenlenmiş ve olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

Şu ana değin saldırıları üstlenen olmamıştır.