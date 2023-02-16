Afet bölgesinde yağma tedbiri: İHA'lar havadan denetimde

Türkiye, büyük felaket sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkece hassas bir dönemden geçilirken yaşanan yağma, hırsızlık, dezenformasyon ve provokasyon olayları, vatandaşları bir kez daha yıprattı.

Deprem etkisi ile boş kalan dükkanlardan temel ihtiyaç dışında eşya taşıyan yağmacılar için ekipler harekete geçti.

Tespit edilen şahıslara gereken ceza verilirken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sıkı bir önlem daha aldı.

Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

İHA ile havadan yağma nöbeti

Ekipler aynı zamanda İHA’larla havadan da denetimlerini sürdürüyor.

Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri, İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu açıklamaya yer verdi:

Nurdağı ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor.

ensonhaber