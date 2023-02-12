Afet bölgelerinde son durum: Can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

10 il, büyük yıkıma uğradı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 6'ncı günde de bir umut arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Türkiye'nin tek yürek olduğu sarsıntılar sonrası yardımlar çığ gibi büyürken, yurt dışından da destek yağıyor.

Acı bilanço

Bir nefes alabilme uğruna yürütülen çalışmaların 6'ncı gününde acı bilanço açıklandı.

Depremin vurduğu illerde toplamda can kayıpları 24 bin 617'ye yükseldi.

Binlerce kişi tahliye ediliyor

Depremlerden 80 bin 278 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını açıklandı.

Ayrıca 102 bin 388 afetzede, deprem bölgelerinden diğer illere tahliye edildi.